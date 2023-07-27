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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام باحات الأقصي بقيادة بن غفير

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير، صباح اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة غلاة المتطرفين من أتباعه.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، هذا الاقتحام غطاءً إسرائيليا رسميا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإدارة الأميركية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إقتحام الأقصى بقيادة بن غفير
إسرائيلي الأقصى المبارك الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخارجية الفلسطينية الاستفزاز الفلسطينى القدس ومقدساتها

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