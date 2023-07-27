راكب تخلص من حياته.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا بالجزائر| تفاصيل

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، اضطراريا في الجزائر، بعد ما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من إسطنبول إلى مراكش.



وحسبما أفاد الناقل الجوي التركي، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة ما عندما لم يغادر أحد الركاب والذي لم يتم الكشف عن جنسيته، الحمام بعد وقت من الإقلاع.

وأفاد أنه إثر إخراج الراكب الذي كان فاقدًا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطًا اضطراريًا في الجزائر.

وعقب الهبوط العاجل، أعلنت الطواقم الطبية التي حاولت إسعافه، وفاة الراكب الذي تبين أنه تخلص من حياته.