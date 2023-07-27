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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهنئًا مدير الأمن الجديد|محافظ المنوفية يؤكد التعاون الدائم بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية

مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية الجديد مع المحافظ

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، التهنئة للواء عمرو رؤوف على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية - مديراً لأمن المنوفية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن ، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة.


وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن الجديد، متمنياً له التوفيق والتقدم فى تحقيق الارتقاء بالمنظومة الأمنية بالمحافظة ، ومؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالى ، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي والهام لرجال الشرطة فى تحقيق الانضباط والعمل على تطبيق القانون وحفظ الأمن واستقرار البلاد وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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تناول اللقاء بحث آليات التعاون وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير جو من الأمن والأمان.


من جانبه أعرب مدير أمن المنوفية الجديد عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة وزيارته لتهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة ، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط الأمنى  بكافة أرجاء المحافظة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

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