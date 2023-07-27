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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

صيام عاشوراء
صيام عاشوراء

يقبل عدد كبير من المسلمين على صيام عاشوراء لما فيه من أجر عظيم ولكن حر الصيف يمكن أن يقف عائقا أمام البعض، فكيف يمكن التغلب عليه؟!

ووفقا لما جاء فى موقع "تايمز أوف انديا "نعرض مجموعة نصائح تساعدك على تجنب العطش أثناء صيام عاشوراء:

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- شرب كمية وفيرة من العصائر و الماء في غير أوقات الصيام مقسمة طوال وقت الإفطار

الحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم في اليوم على النحو الموصى به من قبل جمعية القلب الأمريكية

 لا تشرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة ، لأن جسمك لن يكون قادرًا على امتصاصه ويزيد العطش

تجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين فهى مدرة للبول وتجعل الجسم يفقد الماء بسرعة.

حاول تأجيل وجبة السحور إلى ما بعد منتصف الليل أو قرب الفجر لتتمكن من مقاومة الشعور بالعطش خلال اليوم التالي.

قلل من تناول الحلويات فيمكن أن تسبب درجة عالية من العطش لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات أثناء صيام عاشوراء.

تجنب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر للوقاية من التعب الشديد والاجهاد الحراري أثناء صيام عاشوراء.

لا تتعرض للشمس
لا تتعرض للشمس

- احرص على تناول الخضروات الطازجة والفواكه الغنية بالماء في السحور مثل البطيخ أو العنب أو التفاح أو البرتقال أو الكيوي أو الحمضيات والخضروات الورقية الخضراء والخيار وسلطة الطماطم والكرفس والملفوف والكوسة للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك.

لا تفوت تناول الزبادي في السحور لأنه يمنع الإصابة بالجفاف خلال صيام عاشوراء.

اشرب العصائر الرمضانية مثل الكركديه أو الخروب أو العرقسوس في الافطار وقبل الصيام بيوم فهى ترطب الجسم وتعوض فقدان السوائل خلال صيام عاشوراء في الحر.

-ابتعد عن الأطعمة المالحة والحارة مثل المخللات فهى تزيد من الشعور بالعطش خلال صيام عاشوراء.
 

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