إجراء عاجل من زيلينسكي لتجنب الانتخابات في أوكرانيا

اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تمديد حالة الطوارئ، وبالتالي إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر.

أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في 24 فبراير 2022، وقام بتمديدها منذ ذلك الحين، تم الإعلان عن أحدث تمديد لمدة 90 يوما في 20 مايو، ومن المقرر أن ينتهي في 18 أغسطس، إذا وافق البرلمان الأوكراني على طلب زيلينسكي الأخير، فسيشهد ذلك تمديد حالة الطوارئ حتى 15 نوفمبر.

ويدعو القانون الأوكراني إلى إجراء انتخابات برلمانية في موعد أقصاه 29 أكتوبر، على أن يبدأ موسم الحملات الانتخابية لمدة 60 يوما في 28 أغسطس.

ومع ذلك، فإنه يحظر أيضا الحملات الانتخابية والتصويت خلال الأحكام العرفية. ومن شأن تمديد آخر أن يقطع موسم الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حاليا في مارس 2024.

وأعلن زيلينسكي في مايو: “إذا كانت لدينا أحكام عرفية، فلا يمكننا إجراء انتخابات. يحظر الدستور أي انتخابات خلال الأحكام العرفية”. وفي الشهر التالي، قال لبي بي سي إن 'الانتخابات يجب أن تحدث في وقت السلم، عندما لا يكون هناك قتال'.

وانتقد بعض مؤيدي أوكرانيا في أوروبا وأمريكا الشمالية احتمال إلغاء الانتخابات، وقال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “تايني” كوكس في مقابلة في مايو إن أوكرانيا يجب أن تستعد للتصويت في أقرب وقت ممكن.