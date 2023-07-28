أخبار التوك شو.. مدبولي: شهر أغسطس يسجل درجات حرارة غير مسبوقة.. مصطفى بكري: إقرار من الدولة بشأن انقطاع الكهرباء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مدبولي: شهر أغسطس سيسجل درجات حرارة غير مسبوقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا أمل أن تنكسر الموجة الحارة يوم الأحد الماضي، ولكن الموجة الحارة مستمرة ومع استمرار الموجة الحارة كان هناك تحرك من الجهات المختصة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، أنه كان لا بد من الجهات المختصة أن تعطينا رؤية جول الأحوال الجوية خلال أغسطس، مؤكدا أن شهر أغسطس متوقع ان يسجل درجات حرارة غير مسبوقة.

مصطفى بكري : إقرار من الدولة بشأن انقطاع الكهرباء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة أقرت بأن هناك أزمة في الكهرباء، والعالم أجمع يعاني مثل ألمانيا وهي من الاقتصاديات الكبرى في العالم، مشيرا إلى أن مصر تخفف الأحمال وتوزعها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن الأزمة عالمية وسببها الرئيسي ارتفاع درجات الحرارة كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الحكومة تواجه الحرارة بتخفيف الأحمال في أوقات محددة .. تفاصيل

تخذت الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عددا من القرارات الهامةن لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.

وكشف رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفى له اليوم ابرز القرارأت التي تمت

إعلان من الحكومة بشأن موعد جدول قطع الكهرباء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة التى تستهلك كهرباء، بعد انقضاء يوم العمل، متابعا: "تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة إلى ساعتين يوميا على الأكثر وإعلان جدول المواعيد الإثنين المقبل".

متحدث مجلس الوزراء: إجراءات ترشيد الكهرباء مستمرة إلى سبتمبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الكهرباء ستمد إلى الطرق والإضاءات غير المبررة والتي لا نحتاج إليها على الطرق وسيتم إطفاؤها، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إقامة مباريات كرة القدم قبل أذان المغرب، فهي إجراءات مؤقتة ومتوقع أن تستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

بوتين: الاتحاد الأفريقي شريك أساسي لروسيا.. وندعم تواجده في قمة العشرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الاقتصادي الذي تشارك فيه روسيا بجانب دول الجوار الصديقة يعمل على تشكيل أسواق موحدة، مؤكدا أهمية مناقشة التعاون بين الاتحاد الأوراسي وبين المؤسسات التكاملية، وبدرجة أولى الاتحاد الأفريقي، والذي معه تتطور عمليات مماثلة، وتم إنشاء منطقة أفريقية للتجارة الحرة.

وأضاف "بوتين"، خلال كلمته في اجتماعه مع رؤسات المنظمات الإقليمية الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي هو الشريك الأساسي لروسيا، مؤيدا النشاط المتعدد الجوانب لهذه المؤسسة، فضلا عن أنه سيتم الموافقة على خطط العمل الأفريقية الروسية المشتركة لعام 2026، وهذه الوثيقة الشاملة يتم تبنيها تطويرًا لمذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن التعاون بحلول 2026، ويقتضي بتكثيف الاتصالات لتسوية الأزمات.

أسامة ربيع: قناة السويس قلب العالم.. وخطط تسويقية لجذب المزيد من السفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس قلب العالم، مشيرا إلى أنه يمر منها 12% من حجم التجارة العالمية، ونأمل أن تزيد تلك النسبة وتصل 15%.

وقال أسامة ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن جاحة كورونا كان لها تأثير كبير، خاصة أنه كان لدينا علم بأن العمل سيتوقف وستقل السفن العابرة من قناة السويس، لذا تم العمل على وجودد خطط تسويقية لجذب عدد كبير من السفن.

ضياء رشوان عن اقتحام المسجد الأقصى : اللعب بالنيران الدينية خطير .. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان٫ ببيان وزارة الخارجية المصرية والذي أدانت فيه اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله.

وقال رشوان٫ خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة”٫ على قناة “إي تي سي”٫: “هذا وجه آخر من التطرف لكن تطرف مقرون بالسلاح والاحتلال”٫ لافتا: “المستوطنون يستولون على أراضي أشقائنا الفلسطينيين ولا يكتفوا بذلك بل يمنعون المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصي”.

مفاجآت في حفل أحمد سعد بـ مهرجان العلمين

قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أرينا العلمين ستستضيف فعاليات حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وأضافت "عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي".

صحيا مش أفضل حال.. ميرنا هشام ترد على شائعات انتحارها.. فيديو

ردت المطربة ميرنا هشام نجمة اراب ايدول على شائعة انتحارها، التى اجتاحت السوشيال ميديا الأيام الماضية.

وأوضحت ميرنا هشام خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" قائلة:" أنا مختفية بقالى فترة وفعلا معرفش حاجة، انا زى أى انسانة بمر بأوقات كويسة وأوقات صعبة"