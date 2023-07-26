‏ضياء رشوان: انطلاق الأسبوع الخامس للحوار الوطني الأحد المقبل.. والجلسات الخاصة هدفها بلورة المقترحات

حل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ضيفا في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية "ريهام السهلي"، على شاشة "إكسترا نيوز"، وتحدث عن، موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني، والهدف من الجلسات الخاصة للحوار، وجدول الحوار للأسبوع المقبل، وحركة يوليو 52 وثورة 30 يونيو.

انطلاق جلسات الحوار الوطني الأحد المقبل



‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الأسبوع القادم ستنطلق الجلسات العامة للحوار مرة أخرى وسوف تبدأ يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا في مركز القاهرة للمؤتمرات.



‏وتابع ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحور السياسي سيكون اجتماعه الأول لـ لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وهناك جلسة أخرى لـ لجنة النقابات والعمل الأهلي ستناقش تحديات العمل النقابي والعمال.



وأضاف ضياء رشوان أن بالتوازي سيكون هناك جلستين أيضا لـ لجنة المحليات لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.

الجلسات الخاصة هدفها بلورة المقترحات



قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو حوار بين القوى المجتمعية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية.

أضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية "ريهام السهلي"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة شهدت نحو 65 متحدثا في الجلسة الواحدة، وهذا الجزء الأول من أهداف الحوار الوطني.



وتابع أن الجزء الثاني من الحوار، يتمثل في اجتماع المقررين والمقررين المساعدين وجمعهم كل اتجاهات الرأي في قضية معينة، وبلورة هذه الآراء للخروج بتوصيات نهائية.



إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي



قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن لجنة الصحة انتهت إلى 4 توصيات متفق عليها بالكامل، بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأوضح أن الأمر الثاني هو ضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية، وهذا أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر.



ولفت إلى أن الأمر الثالث المتفق عليه، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والأمر الرابع إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

أشخاص ذوي خبرة يشاركون في الجلسات الخاصة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك أشخاص معنيين، من المتخصصين أو ذوي الخبرة، يشاركون في الجلسات الخاصة للحوار الوطني، والتي مهمتها بلورة الأفكار وصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ.



وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه سيوقع مباشرة بالموافقة على المقترحات التي تدخل في اختصاصاته، أو إحالتها إلى المؤسسات المختصة مثل البرلمان



وشدد على أنه إذا لم يتم الاتفاق حول قضية معينة في أي لجنة من اللجان، بعد مناقشتها في جلسات عامة وجلسات خاصة، يصاغ مقترح خاص بكل وجهة نظر ثم يرفع إلى الرئيس السيسي.



جدول جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل



قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيشهد من الأسبوع المقبل أسبوعين للجلسات العامة، وأسبوع للجان التوصيات والمقترحات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات العامة الأسبوع المقبل ستبدأ يوم 30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، وهناك جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.



وتابع أن يوم 1 أغسطس سيكون للمحور الاقتصادي، سيشهد جلستين، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضا دستوريا، وتطبيقه من وجهة نظر اجتماعية.



وأوضح أن يوم 3 أغسطس سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، وتخصص مناقشة كل قطاع على حدة، من المسرح والسينما والنشر، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره.



حركة يوليو 52 وثورة 30 يونيو



قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن حديثه عن ثورة 23 يوليو 1952 مجروح، لأنه ينتمي إلى هذا التيار قلبا وقالبا، وهذه الثورة غيرت وجه الحياة في مصر.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تشهد منذ 1805 لحظة تولي محمد علي حكم مصر، تغييرا إلا بعد الحركة المباركة في يوم 23 يوليو 1952، أي نحو 150 عاما.

وأوضح أن ثورة يوليو 52 أدخلت عناصر جديدة للمجتمع المصري وأعادت تشكيل الخريطة الاجتماعية، وكان أكبرهم سنا 35 عاما باستثناء اللواء محمد نجيب، ووجه هؤلاء الشباب مجهودهم إلى الإصلاح الزراعي ومحاربة الحفاء، وكان 75% من المصريين تحت خط الفقر.



وذكر أن الرئيس عبد الناصر في فلسفة الثورة قسم سياسة مصر إلى 3 دوائر، عربية وإفريقية وإسلامية، وهذا ما يحدث الآن على يد الرئيس السيسي، الذي أحيا أيضا الحياد الإيجابي الذي بدأه الرئيس ناصر في حركة عدم الانحياز.



وأوضح أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تنقذ مصر، وأن أصحابها هم المصريون الذين يشاهدون الشاشات الآن، الذين أنقذوا الدولة الحديثة التي يمتد عمرها إلى نحو 220 عاما منذ محمد علي، وكانت ستقضي عليها الجماعة الإرهابية.