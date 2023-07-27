أنياب التنين.. قلق أمريكي بسبب تحرك الجيش الروسي في أوكرانيا

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بسبب خط دفاع روسي جيد الإعداد.

وقالت “نيوزويك”، إن "الأسلحة الغربية الجديدة التي تلقتها أوكرانيا قوبلت حرفيا بوديان من الهياكل الدفاعية التي أقامها الروس على طول خط الجبهة بأكمله”.

وأضافت أنه “من بينها حقول ألغام وخنادق مضادة للدبابات وأنياب التنين، وهي قطع خرسانية على شكل أهرامات تستخدم لإيقاف المعدات العسكرية".

وأوضحت أنه “بسبب القوة النارية العالية للجيش الروسي، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، بما في ذلك تدمير المركبات المدرعة التي قدمتها دول الناتو”.

وأضافت أن الافتقار إلى التفوق الجوي ونقص الذخيرة أدى إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها المخطط لها.