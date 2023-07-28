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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشاركات ثرية بمهرجان جرش والعلمين والقومي للمسرح واستمرار عروض «ثقافتنا في إجازتنا»

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع المقبل، عددًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والفنية، تتضمن مشاركات ثرية بمهرجانات دولية ومحلية، وفعاليات مقدمة للرواد وللجمهور بمواقع الهيئة بالمحافظات خلال الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

 

مهرجاني العلمين وجرش

من أبرز الفعاليات انطلاق مشاركات الهيئة بفعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بعدد من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية "الحرية إسكندرية، التنورة، العريش"، إلى جانب مشاركتها بمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون بالأردن وتقديم أوبريت "إبداعات شعبية" لفرق بورسعيد، سوهاج، أسوان، الحرية، والتي تنطلق اليوم.

 

المهرجان القومي للمسرح 

كما يشهد الأسبوع انطلاق مشاركة الهيئة بعروض فرقها المسرحية في المهرجان القومي للمسرح الذي تفتح فعالياته مساء السبت المقبل، حيث تقدم الهيئة عروضها اعتبارا من الأحد المقبل على مسرحي السامر والغد بستة عروض هي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

 

فعاليات متنوعة..

وضمن فعاليات الوادي الجديد عاصمة الثقافة تقام ليالي الفرافرة الثقافية احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، إلى جانب ورشة مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بجانب استمرار العروض الفنية التي تقدمها الهيئة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بمحافظات "الإسكندرية، وبلطيم بكفر الشيخ، والعريش بشمال سيناء، وبورسعيد".

 

كما تنظم الهيئة عددًا من المحاضرات الثقافية تناولت عدة قضايا في سياق دورها التوعي ومنها "الأمن المائي، الهجرة غير الشرعية، التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من ورش الحكي والورش الفنية بجانب اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية وغيرها.

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