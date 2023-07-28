بسبب مشروع ميتافيرس.. Meta تخسر 4 مليار دولار في النتائج الربع سنوية

أظهرت نتائج الأرباح الربع سنوية الخاصة بشركة "ميتا" Meta المالكة لكل من فيسبوك و واتس آب وانستجرام وثريدز أن قسم Reality Labs التابعة لقسم الميتافيرس سجل خسائر تشغيلية بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.

ومع ذلك أعرب مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، عن تفاؤله بمشروع "ميتافيرس" مؤكدا أن الشركة تواصل الاستثمار في هذا المشروع على المدى الطويل، وأن الشركة ملتزمة تماما بالمضي قدما في هذا المشروع الكبير، الذي ما زال غامضا بالنسبة للكثيرين.

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سجلت الوحدة إيرادات بقيمة 276 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام ، انخفاضًا من 452 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لأحدث نتائج أرباح Meta الصادرة.

قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، في مكالمة للأرباح مع المستثمريم: "مع استمرار استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي ، نظل ملتزمين تمامًا بمشروع ورؤيتنا لـ metaverse أيضًا، منذ سنوات ونحن نعمل على هاتين الأولويتين الرئيسيتين، ومن نواح كثيرة ، يتداخل المجالان ويكملان بعضهما."

فيما قالت سوزان لي ، المدير المالي لشركة Meta ، إن نفقات Reality Labs بلغت 4 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بزيادة 23٪ على أساس سنوي بسبب تقليص احتياطيات خسائر Reality Labs في الربع الثاني من العام الماضي ، فضلاً عن النمو في الموارد المتعلقة بالموظفين وبالتالي التكاليف"

وجاءت خسارة الربع الثاني البالغة 3.7 مليار دولار بعد أن أعلن القسم عن خسارة 4 مليارات دولار في الربع السابق عليه أي أول ثلاثة أشهر من العام الجاري و 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

على الرغم من الخسائر الفادحة والمتكررة لهذا القسم، قال زوكربيرج إن الشركة لا تزال تؤمن بإمكانيات كل من metaverse و الذكاء الاصطناعي وهما يعملان بالتوازي مع بعضهما لبعض.

وأضاف : "لقد قلت في عدد من هذه المكالمات إن الموجتين التكنولوجيتين اللتين نركبهما هما الذكاء الاصطناعي على المدى القريب والميتافيرس على المدى الطويل".

على صعيد آخر، سجلت Meta أرباحًا بقيمة 7.79 مليار دولار للربع الثاني من 2023، بزيادة سنوية 16 ٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت إيراداتها بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 32 مليار دولار في الربع الثاني من 2023. وأغلق سهم Meta على ارتفاع بنسبة 1.39٪ يوم الأربعاء وارتفع بنسبة 6.89٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.