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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تامر حسين: علاقتي بـ عمرو مصطفى انتهت بمكالمة تليفون

الشاعر تامر حسين
الشاعر تامر حسين

أكد الشاعر تامر حسين، عدم استحالة مشاركته مع الفنان عمرو مصطفى في أي عمل غنائي مقبل، موضحًا أنه لم يعاتبه على أي موقف، حيث إنه هو من قدمه منذ سنوات كثيرة وبداية حياته في المجال الفني، كما أنه من قدمه للوسط الفني وعمل معه لسنوات عديدة.

وأشار "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لم يختار النهاية مع الفنان عمرو مصطفى، كاشفا عن أن مكالمة هي من أنهت علاقتهما، قائلا: عمرو مصطفى قدم لي شروط لم تكن تناسبني.

وتابع: "قالي أنا اللي بنجحك.. قولتله مش عايز أنجح وعلاقتنا انتهت بمكاملة تليفون"، مؤكدًا أن هناك 13 أغنية له مع الفنان عمرو مصطفى ولم يطرحهم في الأسواق.

القاهرة والناس الفنان عمرو مصطفى الشاعر تامر حسين الإعلامية أسما ابراهيم تامر حسين برنامج حبر سري

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