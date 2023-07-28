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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تعلن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات ، مشددة على أنه لن يتم الاعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لكل محافظة على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات ، سوف يكون متاحا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، بمجرد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وذلك الأسبوع القادم .

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات .. موعد ظهوره

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات ، سوف تعلنه وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي للرأي العام الاسبوع القادم ، مشيرةً إلى أنه سيتم تثبيت منشور إعلان  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوكhttps://www.facebook.com/egypt.moe  لضمان وصوله إلى جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم 

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

على جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء امورهم إنتظار إعلان  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ أو بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

يطلب  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات من الطالب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة ، لإظهار نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويوضح  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات للطالب : اسمه بالكامل ، ورقم جلوسه ، ومدرسته ومحافظته ، ودرجاته في كل مادة ، ومجموعه الكلي ، وحالته إذا كان ناجح أو راسب أو باقي للإعادة ، وله دور ثاني .

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات .. مجاني

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مجاناً ، على  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

حيث لن تطلب وزارة التربية والتعليم من الطالب دفع أي مصروفات دفع إلكتروني لإستخدام  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

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