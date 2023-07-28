عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان أمريكي إيطالي عاجل بشأن أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أكدتا فيه أن واشنطن وروما تقفان مع كييف بشأن دفاعها عن نفسها ضد اعتداءات موسكو، مشيرتان إلى أنهما ستواصلان تقديم المساعدة السياسية والعسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا على المدى الطويل.

وأضاف البيان: "واشنطن وروما ملتزمتان بإجراء مزيد من التنسيق بشأن إعادة الإعمار في أوكرانيا".

وتطرق البيان إلى أزمة مضيق تايوان، حيث قال: "نؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وواشنطن وروما ملتزمتان بتعزيز المشاورات بشأن الفرص والتحديات المتعلقة بالصين".

وأمس الخميس، شنت أوكرانيا حملة ضخمة لطرد القوات الروسية من جنوب شرق أوكرانيا في إطار هجومها المضاد المستمر منذ أسابيع، حيث أرسلت آلاف الجنود إلى المعركة الدائرة في جنوب شرق البلاد، حسبما أفاد مسؤولون ومحللون غربيون وأوكرانيون.

مسئول روسي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

ضحي بالجيش.. أمريكا تكشف عن كارثة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

وقال مسؤول غربي لوكالة "أسوشيتد برس" إن زيادة القوات والضربات تركزت في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مصرح له بالتعليق علنا على الأمر.

واحتدم القتال في الأسابيع الأخيرة في نقاط متعددة على طول خط المواجهة البالغ 1500 كيلومتر، حيث تنشر أوكرانيا أسلحة متطورة أمدها بها الغرب، وقوات دربها الغرب، ضد القوات الروسية المتمركزة التي غزت البلاد قبل سبعة عشر شهراً.

والتزم المسؤولون الأوكرانيون الصمت في الغالب بشأن التطورات في ساحة القتال منذ بدأوا عمليات الهجوم المضاد المبكرة، على الرغم من أن نائبة وزير الدفاع هانا ماليار قالت إن القوات تتقدم نحو مدينة ميليتوبول في منطقة زابوريجيا.
 

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا أمريكا إيطاليا كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

موضوعات متعلقة

مسئول روسي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

ضربة روسية قاصمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحدود الجديدة لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان .. أدركه بـ 7 كلمات مع الفجر

قراءة سورة الكهف يوم عاشوراء.. سنة نبوية لا تفوتك

مسؤول بموسكو يكشف تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

بعد حديث بوتين.. تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

النوايا ليست واضحة |رسالة شديدة اللهجة من رئيس النجوم لـ بيراميدز

أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عاشوراء 10 محرم 28 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أخذ غفوة بعد الاستيقاظ

يسبب شللا وينتهي بالوفاة.. مرض غامض يثير جدلا وذعرا

كعب وتيشيرت محمد صلاح.. شاهد|ابنة كريستيانو تثير الجدل على السوشيال ميديا

مشوه فورًا| لماذا طالب عماد النحاس برحيل نجم الأهلي في الحال؟

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ