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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيديو مرعب.. سيدة توثق دفن عمل سفلي في الصحراء| ماذا جاء فيه؟

عمل سفلي
عمل سفلي

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر "فيسبوك" لسيدة توثق لحظات دفن أعمال سفلية تحت الأرض، ملطخة بالدماء ومكتوب عليها طلاسم غير مفهومة.. فما القصة؟.

دفن عمل سفلي تحت الأرض

ظهر خلال مقطع الفيديو، الذي قامت بتصويره سيدة تدعى "صافي الترك" داخل سيارتها الخاصة، سيدة أخرى ترتدي عباءة سوداء، لأعمال سفلية تحت الأرض في منطقة صحراء على جانب الطريق.

وقالت مصورة الفيديو، أنها لاحظت تواجد هذه السيدة، وهي تحفر في الأرض وتلتفت ورائها بشكل غريب، وذلك أثناء تواجدي على طريق التجمع.

 

وعندما غادرت السيدة التي تدفن تلك الأعمال، توجهت مصورة الفيديو نحو المكان لتجد شنطة سوداء بها طلاسم وعروسة ملطخة بالدماء، لتعبر عن دهشتها وصدمتها من تعرضها لهذا الموقف.

عمل سفلي 

واختتمت مصورة الفيديو في دهشة: يا نهار أسود، أنا مش عارفة أعمل أيه أنا هاخدهم معايا عشان أشوف أعمل ايه، هحرقهم ولا أقطعهم مش عارفة.. حسبي الله ونعم الوكيل.

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الفيديو أثار جدل المتابعين

أثار فيديو سيدة "العمل السفلي" حالة من الجدل، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث انهالت عليه العديد من التعليقات وردود الأفعال التي عبرت عن صدمتها من هذا الموقف.

 

قالت رنا علي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي، بينما كتبت آية مجدي: بلاش تعملي انتي فيهم حاجة، شوفي شيخ يتقي الله وروحيله وخليه يتصرف هو وخليه يقرأ عليكي قرآن وإنتي كمان يحصنك.

 

وعلق حساب آخر: حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيأذي حد بشكل ده حسبي الله ونعم الوكيل، ممكن ربنا بعتك سبب إنك تشوفي حاجة زي دي.

 

وعلقت إسراء أحمد: يا ساتر يارب حسبي الله ونعم الوكيل، بينما كتب آخر: حسبي الله ونعم الوكيل، بس إنتي كده أذيتي نفسك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ما حكم السحر والأعمال السفلية؟

يؤكد علماء الدين أن السحر من الكبائر والموبقات حيث روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ النَّبِى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ” قَالُوا: “يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟” قَالَ: “الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافلاتِ).

ومن الناحية التشريعية، فإن القانون المصري لم ينص على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.

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