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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

صدى البلد

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي بالقرب من مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية  طحابوش شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر.

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وانتقلت بسرعة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل جثتي الشابين والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.


ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين إصابة شخص آخر ورفض النقل إلى المستشفى.


واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي؛ يوسف شعبان محمد 16 سنه مصاب  كسر في الساق اليمنى وجروح وسحجات بالجسم متفرقة فيما تم إيداع حسن عبد الحميد طه 20 سنه وعاصم أحمد ١٧ عاما داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

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