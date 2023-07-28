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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير فرص عمل.. الشباب والرياضة بالشرقية تواصل أنشطة نادي البحث عن وظيفة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات وأنشطة رياضيه وثقافية ودينية تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمي قدراتهم وصقل مهاراتهم بالإضافة إلى استغلال اوقات فراغهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم في مختلف المجالات، مؤكداً على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة وإعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم علي مواجهه اعباء الحياه وتوفر لهم حياه كريمة.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فاعليات "نادي البحث عن وظيفة" بمشاركة 60 شاب وفتاه من أعضاء مراكز شباب ( بهنباي والغار ) بالزقازيق والنوبة ببلبيس  وذلك في الفترة من 15 – 27 يوليو 2023 وذلك بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمي على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عمليه تُساهم في تعميق المفاهيم وكذلك تدريبهم على الشمول المالى وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" شملت تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.

إحتياجات سوق العمل البحث عن وظيفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرقية الشمول المالي

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