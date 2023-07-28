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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالخيام الملونة.. استقبال أول أفواج يلا كامب في دهب

أولي أفواج يلا كامب
أولي أفواج يلا كامب

انطلقت أولي أفواج معسكر "يلا كامب" "Yalla Camp" بمدينتي دهب و سانت كاترين ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء برئاسة  محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء  و حضور احمد مسعد وكيل المديريه وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 الجارى بمشاركة 70 شابا وفتاة.

وقامت اللجنة المنظمة من وزاره الشباب و الرياضه و مديريه الشباب و الرياضه بحنوب سيناء باستقبال الشباب المشاركين حيث يقوم بتنفيذ المعسكر الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة  الدكتورة  سونيا عبد الوهاب.

ويتضمن برنامج المعسكر بمدينة دهب تنفيذ ألعاب "الكروس فيت، والعاب رياضية وترفيهية بالتعاون مع اتحاد الالعاب الترفيهية، بالإضافة إلى برنامج سياحى بالمدينة وجولات حرة وزيارة جبل الطويلات والبلو هول وحفلات سمر بمنطقة اللاجونا ورحلة بحرية.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذه المعسكرات للشباب للتعرف علي معالم السياحية وتعويد الشباب الاعتماد علي النفس وممارسة حياة الخلاء .

أولي أفواج يلا كامب

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استقبال أفواج يلا كامب دهب جنوب سيناء

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