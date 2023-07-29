عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

انطلقت الخميس، أولى الحفلات الصيفية بدمياط الجديدة ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

عروض فرقة أوبرا عربي

 

قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي، وبمشاركة 20 فناناً عروضها الفنية المتنوعة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، حيث أشعلت حماس الجميع بباقة من الفقرات لأغاني قديمة مصحوبة باستعراضات مبهرة منها: “الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، تقليد الفنانين، ورق الفل، باب الحمام، عايز أروح، خمس قارات، إن راح منك يا عين، ريا وسكينة، حنكورة، ساعة لقلبك، ميدلي فيروز، بطلوا ده، أبلة فضيلة، يا واد يا تقيل”، والتي استطاعت أن تخلق حالة من الحنين إلى الماضي، وسط تفاعل وتجاوب من الجماهير الكبيرة التي رددت هذه الأغاني التي مست وجدان الجميع.

حصل على جائزة التفوق عام 2006.. ذكرى رحيل الشاعر حلمي سالم

الأحد.. تدشين مشروع «بستان الإبداع» من متحف مصطفى كامل ومحيطه بالقلعة

مارسيل دوشامب.. إسهامات مبتكرة في نهضة الفن الأوروبي خلال القرن العشرين|صور

فضل يوم عاشوراء وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

ثقافتنا في إجازتنا.. فعاليات لذوي الهمم وتعليم مبادئ الرسم بثقافة الغربية.. صور

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

مشاركات ثرية بمهرجان جرش والعلمين والقومي للمسرح واستمرار عروض «ثقافتنا في إجازتنا»

سلمى مبارك: عالم داود عبد السيد له أبعاد فكرية وفلسفية

دور مصر في ملف التغيرات المناخية بصالون ثقافي بدار كتب طنطا

زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: علاقتي بشوقي حجاب بمثابة الأب بابنه الأصغر وسنظل نتذكره

استمرار الفعاليات حتي 26 أغسطس

حضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، ونظمت بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً حتى 26 أغسطس المقبل، ويقام مساء اليوم الجمعة عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية. 

 

المسرح الروماني بدمياط الجديدة|صور 

 

عرض فني لفرقة أوبرا عربي
جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة 
عرض فني لفرقة أوبرا عربي
جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة
عرض فني لفرقة أوبرا عربي
عرض فني لفرقة أوبرا عربي
عرض فني لفرقة أوبرا عربي
مسئولي ثقافة دمياط أثناء تقديم العروض الفنية 
جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة
بدمياط الجديدة ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة أوبرا عربي ثقافة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

فضل يوم عاشوراء وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

ثقافتنا في إجازتنا.. فعاليات لذوي الهمم وتعليم مبادئ الرسم بثقافة الغربية.. صور

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

مشاركات ثرية بمهرجان جرش والعلمين والقومي للمسرح واستمرار عروض «ثقافتنا في إجازتنا»

سلمى مبارك: عالم داود عبد السيد له أبعاد فكرية وفلسفية

دور مصر في ملف التغيرات المناخية بصالون ثقافي بدار كتب طنطا

زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: علاقتي بشوقي حجاب بمثابة الأب بابنه الأصغر وسنظل نتذكره

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمد دويدار

ترشيحاتنا

بـ40 دعاء يوم 11 من محرم تفتح لك الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

اليوم .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات.. تعرف عليها

وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

طبق سوري شهير.. طريقة عمل كباب الحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ