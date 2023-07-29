انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

انطلقت الخميس، أولى الحفلات الصيفية بدمياط الجديدة ضمن عروض مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عروض فرقة أوبرا عربي

قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي، وبمشاركة 20 فناناً عروضها الفنية المتنوعة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، حيث أشعلت حماس الجميع بباقة من الفقرات لأغاني قديمة مصحوبة باستعراضات مبهرة منها: “الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، تقليد الفنانين، ورق الفل، باب الحمام، عايز أروح، خمس قارات، إن راح منك يا عين، ريا وسكينة، حنكورة، ساعة لقلبك، ميدلي فيروز، بطلوا ده، أبلة فضيلة، يا واد يا تقيل”، والتي استطاعت أن تخلق حالة من الحنين إلى الماضي، وسط تفاعل وتجاوب من الجماهير الكبيرة التي رددت هذه الأغاني التي مست وجدان الجميع.

استمرار الفعاليات حتي 26 أغسطس

حضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، ونظمت بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً حتى 26 أغسطس المقبل، ويقام مساء اليوم الجمعة عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

المسرح الروماني بدمياط الجديدة|صور

عرض فني لفرقة أوبرا عربي

جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة

عرض فني لفرقة أوبرا عربي

جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة

عرض فني لفرقة أوبرا عربي

عرض فني لفرقة أوبرا عربي

عرض فني لفرقة أوبرا عربي

مسئولي ثقافة دمياط أثناء تقديم العروض الفنية