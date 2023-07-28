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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. تدشين مشروع «بستان الإبداع» من متحف مصطفى كامل ومحيطه بالقلعة

صدى البلد

يُطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش النسخة الأولى من مشروع "بستان الإبداع"، تحت رعاية ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك يوم الأحد 30 يوليو2023 من متحف مصطفى كامل ومحيط مسجدي السلطان حسن والرفاعي بمنطقة القلعة. 

 

المرحلة الأولى للمشروع

يقول الفنان والناقد محمد كمال المشرف على المشروع .. "المرحلة الأولى من المشروع ستكون تحت عنوان "جسور التاريخ" بهدف مد روابط ثقافية وتاريخية بين المواقع المختلفة التي تجمعها سمات وقيم حضارية مشتركة .. كما أن فكرة المشروع ليست البحث عن المواهب وإنما إرشاد الطفل لاكتشاف موهبته وما هو متميز فيه وكيفية تفاعله مع أقرانه وتعزيز مفهوم العمل والتعاون وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي".
 

بيئات حاضنة للإبداع

هذا ويستهدف قطاع الفنون التشكيلية من هذا المشروع تعزيز جهوده الطامحة إلى تحويل مواقعه لبيئات حاضنة للإبداع، مؤمناً بأن للفنون قوة كبيرة ودور هام في إعداد الإنسان للمستقبل وذلك من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرات الفنية الذين لديهم القدرة على زرع معاني التواصل والتفكير المشترك وتبادل الآراء بين الأطفال وخلق بيئة تفاعلية محفزة يسودها أجواء ترفيهية جاذبة.
 

ضيوف وفعاليات النسخة الأولى

وتستضيف النسخة الأولى من "بستان الإبداع" 35 طفلاً من المرحلة الإبتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشر صباحاً بجولة تثقيفية وتاريخية داخل متحف الزعيم الراحل مصطفى كامل، ثم الخروج إلى المنطقة بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لتبدأ الورش الفنية والفقرات الترفيهية التي تمتد فعالياتها حتى نهاية اليوم إشراف طاقم عمل رائع من مجموعة من الفنانات المصريات على رأسهم الفنانة تغريد عبد المجيد مسئول التربية المتحفية.

بستان الإبداع الدكتورة نيفين الكيلاني متحف مصطفى كامل مسجد السلطان حسن مسجد الرفاعي قطاع الفنون التشكيلية جسور التاريخ منطقة القلعة

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