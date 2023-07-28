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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

راتبه دولار واحد.. ارتفاع أسهم "ميتا" يضيف 70 مليارا لرصيد "زوكربيرج"

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

ارتفعت ثروة  مارك زوكربيرج  المدير التنفيذي لـ "ميتا" بشكل ملحوظ يوم الخميس بعد تحقيقه مكاسب تصل إلى 9 مليارات دولار، وذلك عقب ارتفاع سهم "ميتا" Meta بنسبة 9٪ يوم الأربعاء، بعد تقرير أرباح قوي للغاية للربع الثاني من 2023، حسبما أفاد موقع Business Insider. 

ويمتلك  زوكربيرج  أكثر من 13٪ من أسهم Meta، ولكن الغريب في الأمر أنه يتقاضى راتبًا قدره دولار واحد كرئيس تنفيذي، بينما معظم ثروته في حصص الشركة الأمريكية العملاقة.

مارك زوكربيرج

وساهم في نمو ميتا إيرادات الإعلانات جنبًا إلى جنب مع إطلاق منافس تويتر تطبيق "ثريدز" أو الخيوط الذي استقطب أكثر من 100 مليون مستخدم في أول خمسة أيام فقط من إطلاقه، وبالتالي ساهم في نجاح الشركة الأم لـ Facebook في الربع الثاني من عام 2023.

وزادت إيرادات "ميتا" بنسبة 11٪ لتصل إلى 32 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة توقعات خبراء وول ستريت البالغة 31.12 مليار دولار ، وفقًا لرويترز. أظهرت إيرادات الإعلانات نموًا قوي حيث ارتفعت بنسبة 12٪ في الربع الثاني، متجاوزة نمو عائدات إعلانات جوجل، والتي كانت عند زيادة 3٪ فقط. 

علاوة على كل ما سبق، تجاوزت ربحية السهم ة 2.98 دولارًا بينما كان توقع وول ستريت يقف عند حد ربحية 2.91 دولارًا للسهم الواحد في ميتا، وفقًا لبيانات رفينيتيف Refinitiv.

وتضاعف صافي ثروة زوكربيرج خلال 2023، بعد أن تعرضت ثروته لضربة قوية وانخفضت إلى ما يقرب من 35 مليار دولار في نوفمبر الماضي بعد أن كانت حوالي 125 مليار دولار في بداية العام الماضي، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. ومع ذلك ، منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في الخريف الماضي ، انتعشت ثروة زوكربيرج الصافية بعد ذلك ونمت أكثر من ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 113 مليار دولار.

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ومع المكاسب في أسهم Meta ، أصبح زوكربيرج الآن تاسع أغنى شخص في العالم ، متقدمًا على المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين الذي صافي ثروته 111 مليار دولار، والمستثمر الملياردير كارلوس سليم وصافي ثروته 97.5 مليار دولار ، وفقًا لقائمة مليارديرات Bloomberg.

وفقا لتقرير entrepreneur ارتفعت أسهم ميتا Meta منذ بداية العام الحالي بنسبة 165٪ وبالتالي زادت قيمة ثروة زوكربيرج بما يقرب من 70 مليار دولار ورغم كل تلك القفزات المتتالية، لا تزال الزيادة عند زوكربيرج أقل من ثروة الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك الذي تقدر ثروته بقيمة 100 مليار دولار.

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