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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

النجم البرازيلي فابينيو
النجم البرازيلي فابينيو

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن آخر تطورات انتقال فابينيو لاعب ليفربول إلى اتحاد جدة، بعد نجاح الفريق السعودي في ضم كانتي وكريم بنزيما وجوتا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك: "عاجل ورسميا .. النجم البرازيلي فابينيو ينتقل من ليفربول إلى اتحاد جدة بعقد مدته 3 مواسم .. واتحاد جدة يقرر رسميا فسخ تعاقده مع النجم المصري طارق حامد بصورة ودية عقب نهاية البطولة العربية مباشرة بعد التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو ..  ليصبح طارق حامد لاعبا حرا".


وكان اتحاد جدة نجح في ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرتغالي جوتا، وفاز في أول مباراة بالبطولة العربية على حساب الترجي التونسي بثنائية مقابل هدف وحيد.

النجم البرازيلي فابينيو طارق حامد اتحاد جدة

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