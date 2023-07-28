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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيطان .. محمد رياض يكشف موقفين مرعبين تعرض لهما بسبب دوره في «المداح»

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، عن موقفين تعرض لهما بسبب شخصية (هايم) التي قدمها بمسلسل «المداح».

وأضاف محمد رياض خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان متحدثا عن موقف تعرض له داخل المسجد: «قابلت واحد فقالي ممكن أتصور معاك، أنا معجب أوي بمسلسل المداح وشخصيتك، وبصراحة كنت بصلي وشوفت حضرتك جنبي في الصف قولت الشيطان ده إيه اللي جابه جنبي.. هو الشيطان بيصلي».

 ناس قرايبي

وعن موقف آخر مع أحد أقاربه، أضاف: «فيه ناس قرايبي كانوا بيخافوا مني وهو حد كبير وجري مني لما شافني عشان بصيت له بنفس نظرة شخصية هايم بمسلسل المداح».

الفنان محمد رياض صدى البل شيرين سليمان سبوت لايت مسلسل المداح

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