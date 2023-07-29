القبض على شاب حاول إنهاء حياة طليقته وأولاده داخل نادي زفتي

الأهالي يلقنوه علقة ساخنة..

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي شاب حاول انهاء حياة طليقته وام أولاده اثناء تواجدهم داخل نادي زفتي الرياضي وتمكن الأهالي من ضبطه و تلقينه علقه سخنه قبل بأفراد أسرته وسلم للشرطة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم.



كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي زفتي العام ونظراً لخطوره حالتهم الصحيه عقب واقعه الاعتداء تم تحويلهم إلي طوارئ طنطا الجامعي لإجراء عمليات جراحيه عاجله وإنقاذ حياتهم .

جريمة قتل



وأفاد شهود عيان للحادث أن المتهم الشاب حمل سلاح أبيض أثناء محاولته قتلها وإنهاء حياتها .



وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.