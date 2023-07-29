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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مع بوتين لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

صدى البلد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

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وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

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