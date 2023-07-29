تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من سيب وأنا أسيب

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الثالثه والرابعة من مسلسل سيب وأنا أسيب ، في الساعات الاولي من صباح اليوم ، والذي يقوم ببطولته أحمد صلاح السعدني وهنا الزاهد.

وشهدت الحلقات العديد من الاحداث الكوميديا، حيث ذهبت الي منزل إبراهيم للاقامة فيه حتي تجبره على ان يقوم بتطليقها ، وكانت البداية انها احضرت له كلبا.

فيما رفض ابراهيم طلب والدة نبيلة بان يقوم بتطليقها مؤكدا ان الامر لايتعلق بالمال لكن لانها اهانته حين تركت ليلة الزفاف ، وابلغت مساعدة نبيلة انها هناك مهرجان كبير سوف يقوم بتكريمها في الاسكندرية .

تمكن مسلسل سيب وأنا أسيب من المنافسة علي صدارة الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح أولي حلقاته عبر منصة شاهد vip .



واحتل مسلسل سيب وأنا أسيب المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر ، لينافس مسلسل ليه لا 3 ، علي الصدارة .

"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.