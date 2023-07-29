بيت الروبي يتصدر.. حصيلة إيرادات السينما المصرية تقترب من 3 ملايين جنيه أمس

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ، وانضم مؤخرا لهم فيلم مطرح مطروح الفنان محمود حميدة.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الجمعة ، 2,950,768 مليون جنيه ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي :

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت الي 1,262,620 مليون جنيه ، ليحصل على المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات ، إلا أنها المرة الأولي التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه .

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم البعبع

بينما فاز فيلم “البعبع” بالمركز الثاني حيث حقق إيرادات بلغت 584,971 الف جنيه .

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم مستر إكس

وجاء فى المرتبة الثالثه لليوم الثاني على التوالي منذ طرحه فيلم “مستر إكس” والذى حقق إيرادات بلغت 515,118 الف جنيه جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.

فيلم تاج :

بينما جاء فى المرتبة الرابعة فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى حيث حقق إيرادات بلغت 415,306 الف جنيه".

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

مطرح مطروح :

وحقق فيلم مطرح مطروح ايرادات بلغت 172,753 ألف جنيه ، ليتذيل قائمة الأعمال التي تعرض في السينمات من حيث الايرادات .

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.