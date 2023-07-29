أخبار التوك شو.. تراجع سريع في أسعار الذهب.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الطماطم بـ 6.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 29/ 7 / 2023 ، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

شاهد.. الاحتفال العالمي لوزارة الصحة بالقضاءعلى فيروس c في العاصمة الإدارية

رصدت كاميرا قناة “صدى البلد” أحتفالية وزارة الصحة باليوم العالمي لاتهاب الكبد بمقر العاصمة إلادارية، حيث أن هذا الإحتفال باليوم العالمي للاتهاب الكبدي الوبائي والذي أقيم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للعمل على التوعية وأهمية الوقاية من فيروس C.

مجدي شاكر: الهرم الأكبر معجزة هندسية فلكية حيرت العالم أجمع

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر تمتلك ما يقارب من 138 هرم، واسم مصر مرتبط دائما بالأهرامات والنيل.

مفهوم ضربة الشمس وآليات علاجها.. أخصائي أطفال يوضحها

قال عبدالله عطالله أخصائي الأطفال والحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يصاحبه دائما الإصابة بضربات الشمس، متابعا: ضربات الشمس تؤثر على كل الفئات وتستمر لمدة يوم أو اثنين.



الحق اشتري| تراجع سريع في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 2150 جنيها

أسعار الذهب.. قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

استقرار.. تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 29- 7-2023.



الأولى إفريقيا والسادسة عالميا.. مصر تقطع خطوات مهمة في مجال الاستزراع السمكي

أكد عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية، أن إنتاج الأسماك في مصر تخطى الـ 2 مليون طن سنويًا، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزارع السمكي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

أعلنت الإعلامية لميس سلامة من خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، عن قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، فخلال ساعات قليلة تفصل بين الطلاب وبين نتيجتهم بالثانوية العامة، لأن مستقبل الطالب يتوقف على هذه النتيجة.

الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن درجات الحرارة المتوقعة في جميع أنحاء البلاد

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 29 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

بعد 14 يوما من الموجة الحارة|الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.