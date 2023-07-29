تجارة الفتنة| عدلي القيعي: حسين الشحات لم يعتدِ على الشيبي بسبب جنسيته

علق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بـ النادي الأهلي، على التصعيد ضد حسين الشحات لاعب الفريق بعد واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز.



وأكد عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على قائلا:" اللى حصل دا هو تجارة الفتنة،البعض لا تاريخ له ولن يشاهده أحد،إلا إذا حرك مشاعر الغير".

نبارك لنادى الزمالك

وأضاف رئيس شركة الكرة بـ النادي الأهلي موجها حديثه لسيد على :" مسبوط جدا انك قلت دعنا نبارك لنادى الزمالك على أدائه بالأمس".

وأوضح عدلي القيعي: الرياضة للمتعة والروح السوية، ولم يهتم أحد بالتحقيق فى واقعة حسين الشحات والشيبى، من منطلق الوصول إلى الحقيقة.

وتابع عدلى القيعى قائلا:" هل حسين الشحات اعتدى على الشيبى بسبب جنسيته؟، يوجد سبب آخر للاعتداء وليس الجنسية، هما لاعبين حدث بينهما موقفا مؤسفا".