هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

مازالت أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ومحمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز مستمرة، بعد أن صفعه على وجهه أمام الجميع، وبالرغم من اعتذار الشحات وصدور عقوبة ضده من قبل النادي الأهلي لم يتنازل الشيبي عن حقه.

حسين الشحات والشيبي

التصعيد ضد حسين الشحات

وأكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، من خلال تصريحات إعلامية، أن اللى حصل دا هو تجارة الفتنة، البعض لا تاريخ له ولن يشاهده أحد، إلا إذا حرك مشاعر الغير.

واضاف القيعي، أن الرياضة للمتعة والروح السوية، ولم يهتم أحد بالتحقيق فى واقعة حسين الشحات والشيبى، من منطلق الوصول إلى الحقيقة.

هل حسين الشحات اعتدى على الشيبى بسبب جنسيته؟

واختتم القيعي، أنه يوجد سبب آخر للاعتداء وليس الجنسية، هما لاعبين حدث بينهما موقفا مؤسفا.

الشيبي رفض التنازل

وأفادت التقارير، بأن البعض حاول إقناع اللاعب بالتنازل عن القضية، إلا أن الشيبي تمسك باستكمال كافة الإجراءات القانونية.

وعكة صحية لوالدة محمد الشيبي

وأضافت الصحيفة المغربية أن والدة محمد الشيبي تعرضت لوعكة صحية، عقب واقعة الصفع التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، وترقد والدة اللاعب المغربي في هذه الأثناء بإحدى مصحات الدار البيضاء، بعد أزمة صحية ألمت بها بسبب خوفها على ابنها.

وتابعت الصحيفة بأن الشيبي لم يكن على علم بالوعكة الصحية لوالدته، كونها متواجدة تحت المراقبة الطبية.

النادي الاهلي

موعد مباراة الأهلى والداخلية

يترقب جمهور الكرة المصرية والنادي الأهلي مباراة الفريق الأحمر القادمة في بطولة كأس مصر ضد الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر الأحد 30 يوليو 2023.



موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر لها الأحد 30 يوليو 2023، تقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.



من المقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر هو ملعب استاد الكلية الحربية، ويلتقي الأهلي ضد الداخلية الأحد 30 يوليو 2023 وسيلتقي الفائز من مياراة الأهلي والداخلية مع فريق المصري البورسعيدى.



ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر مع فريق المصري البورسعيدي في دور الثمانية.