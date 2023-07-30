الرئيس الفلسطيني يلتقي وفد الجبهة الشعبية قبل ساعات من اجتماع القاهرة

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء أمس السبت، في مقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة لقاءا مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن اللقاء جاء قبل ساعات من استضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وخلال اللقاء أكد ابو مازن ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية، مشددا على أن التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

من جهته، أكد وفد الجبهة الشعبية، حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى لشعبنا وقضيته العادلة.

وكان الرئيس محمود عباس وصل السبت ،إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية، تستمر يومين ، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.