عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يلتقي وفد الجبهة الشعبية قبل ساعات من اجتماع القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء أمس السبت، في مقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة لقاءا مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن اللقاء جاء قبل ساعات من استضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وخلال اللقاء أكد ابو مازن ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية، مشددا على أن التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

من جهته، أكد وفد الجبهة الشعبية، حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى لشعبنا وقضيته العادلة.

وكان الرئيس محمود عباس وصل السبت ،إلى مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية، تستمر يومين ، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

 

ابو مازن الرئيس ابو مازن الرئيس الفلسطيني أبو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس محمود ابو مازن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أبو مازن من العلمين الجديدة: القضية الفلسطينية تتطلب الوحدة خلف منظمة التحرير

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

ترشيحاتنا

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

14 درجة كاملة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بعد أيام من الموجة الحارقة

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

بوتين: الشركات الروسية ستحقق أرباحًا أكبر بفضل الانسحاب من اتفاق الحبوب‎

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ