بـ فستان مبهج .. ملك قورة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ملك قورة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير دون أكمام مكشوف الصدر والكتفين باللون الوردي مما كشف عن رشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمدوهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى .

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز ،محمود حافظ ، مي سليم ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ، عمرو عبدالجليل.