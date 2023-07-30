عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سمير عبدالوهاب: أؤيد نقل المدن الجديدة مكتملة العمران إلى مجالس ووحدات محلية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قانون المجتمعات العمرانية أنشأ هيئة ذات نشاط استثنائي يكون لها جميع الصلاحيات والسلطات من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح محمود فوزي خلال كلمته بجلسة بلجنة المحليات فى الحوار الوطني، التي تناقش قانون المحليات، أن المادة 13 من قانون المجتمعات العمرانية تنص أن يكون للهيئة التي يتم انشاءها جميع الصلاحيات والسلطات والموارد المالية الخاصة لخلق هذا المجتمع العمراني، مشيرا إلى أن هذه الهيئة والتي تكون ممثلة من وزارة الإسكان والتنمية المحلية أيضا تكون عبارة عن سلطة استثنائية حتى يتم تهيئة المجتمع العمراني الجديد وتجهيزه لنقله للوحدات المحلية لادارجها ضمن هيكل إداري ومحلي وفقا للقانون.

وعلق الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، قائلا: أؤيد  نقل المدن الجديدة التي اكتمل عمرانها إلى مجالس ووحدات محلية، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار المشكلة ليست في القانون، ولكن بالقرار والارادة.

وقال سمير عبدالوهاب، إن هناك عدم وضوح في مفهوم ومعايير اكتمال المقومات العمرانية لمدينة بعينها حتى يتم نقلها للإدارة المحلية، قائلا: نحتاج محددات لمفهوم متى تعتبر المدينة الجديدة مكتملة عمرانيا حتى نستطيع ضمها للادارات المحلية .. الأمر كله يحتاج فقط قرار. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

باستثناء تلك المناطق.. أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان ابن الفنان حسن يوسف

ترشيحاتنا

أبرزها إعداد قاعدة البيانات.. اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

حبس عامين وإيقاف 8 مباريات| “قلم الشيبي” يقود حسين الشحات إلى حكم جنائي والحرمان من الكرة

عاجل.. مترو الأنفاق يعلن عن وظائف خالية بالخط الثالث

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية

الحوار الوطني .. جدل وتساؤلات حول الوضع التخطيطي للعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خصرها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة فوتوشوب

نجوم رحلوا في عز شبابهم| وفاة عبدالله حسن يوسف غرقًا.. السكتة القلبية تخطف مصطفى درويش.. ونهاية حياة جورج الراسي بحادث مأساوي

احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ