أستاذ طب وقائي: البوركيني أكثر صحة وفائدة للجسم من البكيني.. فيديو

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، عن أن ارتداء ملابس من خامة البوليستر يقي الجسم من حرارة الشمس، ولكن يشترط أن يكون بنسبة معينة.

وأضاف “المر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يفضل ارتداء المايوه البوركيني في البحر مقارنة بالمايوه البكيني، حيث أنه يحمي الجسم أكثر من المايوه البكيني، كاشفًا عن أن الرجال حاليًا أصبحوا يرتدون مايوه يغطي الجسم كله مثل المايوه البوركيني للسيدات.

البوركيني أكثر صحة وفائدة للجسم

وأشار أستاذ الطب الوقائي إلى أن المايوه البوركيني أكثر صحة وفائدة للجسم من المايوه البكيني، ويفضل أن تكون ألوان المايوه ألوان زاهية كالأصفر أو الأخضر لأنها ألوان تعكس أشعة الشمس.



