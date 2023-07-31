حزب الشعب الفلسطيني: اجتماع فصائلنا اليوم بمصر انجاز وطني

وصف نصر أبو جيش، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمصر بأنه "إنجاز وطني فلسطيني".

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية": الاجتماع ركز على مواجهة عدوان الحكومة الإسرائيلية، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للقضية الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية

ولفت إلى أن البوصلة الحقيقية هي مواجهة الحكومة الإسرائيلية ضد السياسات الصهيونية العنصرية، وتشكيل لجنة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وملف المعتقلين السياسيين، والهدف الأكبر هو الانتهاء من هذا الملف الأسود.

