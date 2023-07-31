قرار من أسرة حسن يوسف بشأن جنازة نجله عبد الله

قررت أسرة الفنان حسن يوسف تأجيل صلاة جنازة عبدالله حسن يوسف للساعة الثالثة عصرًا بدلا من من الظهر وذلك لتأخير إجراءات داخل المستشفى.

يُشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

وبحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

وفي لقاء نادر لشمس البارودي كشفت سر غير متوقع عن ابنها ، وقالت إنها كانت حريصة بعد اعتزالها أن تبعد ابنها عن اى شائعات وتحافظ عليه من الأكاذيب، وأكدت أنه كان لا يفضل الظهور الإعلامي.

ونرصد أبرز المعلومات عن نجل حسن يوسف:

-عمره ٣٥ عاما.

- درس في البداية طيران بأوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.

- لم تستعن والدته طوال حياته بمساعدات في المنزل لرعايته وهو وأشقائه

لديه ثلاثة أشقاء وهما ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.