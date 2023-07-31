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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي: دعم مصر ثابت وتاريخي للشعب الفلسطيني

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي ، أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني في مصر، مؤكداً دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، ومعرباً عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه؛ توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم، واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دولياً وإقليمياً وميدانياً، ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

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