ملك البحرين يستقبل محمد بن زايد بمقر إقامته في أبوظبي

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الإثنين، -في مقر إقامته في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.



و تبادل بن زايد مع الملك حمد الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما وخصوصية هذه العلاقات والحرص المتبادل على استمرار تعزيزها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين .. سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهما الخير والازدهار، حسبما نقلت وام.



وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية:" وأعرب ملك البحرين خلال اللقاء عن صادق تعازيه ومواساته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم".



من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعازيه الصادقة وما أبداه من مشاعر أخوية، تعبر عن متانة الروابط الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين وقيادتيهما وشعبيهما سائلاً الله تعالى أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه.