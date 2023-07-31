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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سباقات سباحة.. حسن يوسف يصدم الحاضرين بسر عن ابنه الغريق

صدى البلد

صدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه حيث قال:" ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الاخر غرق في مترين.

وحرصت الفنانة لبلبة على مساندة زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبد الله الذى توفي غرقا في الساحل الشمالي.


وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لواده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

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وقررت أسرة الفنان حسن يوسف تأجيل صلاة جنازة عبدالله حسن يوسف للساعة الثالثة عصرًا بدلا من من الظهر وذلك لتأخير إجراءات داخل المستشفى.

وشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

وبحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

الساحل الشمالي الساعات الماضية الفنان الكبير حسن يوسف الفنان حسن يوسف الفنان محمد فؤاد الفنانة شمس البارودي

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