بيان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن تطبيع بعض الدول مع إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن أي خطوة يتم اتخاذها نحو الاعتراف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لا تصب في مصلحة فلسطين ولا في مصلحة السلام والأمن بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن التطبيع مع إسرائيل لن يفيد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه من الواضح تماما أن استقرار وتعزيز موقع إسرائيل في المنطقة كان على رأس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات عديدة.

وأشار کنعاني إلى أن الحكومات الأمريكية أبدت التزامها غير المشروط بدعم كامل لـ تل أبيب وبذلت جهودا كثيرة ونجحت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة.

وتابع: "في المقابل كانت نتيجة هذا التطبيع تمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتزايدت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وتيرة جرائمه ليستشهد حوالي 200 فلسطيني بريء، بالإضافة إلى أسر واعتقال أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتدمير واسع للمنازل الفلسطينية".