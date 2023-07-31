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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شحنة كبيرة واستثنائية.. إسرائيل تكشف عن إحباط محاولة تهريب للأسلحة عبر الأردن

إسرائيل والأردن
إسرائيل والأردن

نشرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، وثائق تفيد بأن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الأسبوع الماضي، واصفه إياها بأنها كبيرة واستثنائية.

وكانت قد حظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث، وهو الأمر غير المألوف في محاولات التهريب السابقة عبر الحدود، كما أن أجهزة الأمن في إسرائيل لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل، بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما فتح جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة له في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن معابر غور الأردن باتت طريقا مفضلا لتهريب الأسلحة التي تحاول من وقت لآخر إدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والأموال إلى إسرائيل والضفة الغربية.

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