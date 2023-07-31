يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة العاملين بالقطاع الحكومي، عن الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة، بالإضافة إلي الفئات التي يتم عملها من المنزل، والتي تبدأ الهيئات والمؤسسات الحكومية من شهر أغسطس للعام الجاري ، بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال هذا الشهر، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفئات المستثناة من قرار "العمل من المنزل" والذي يطبق في عدد من المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، ويستثنى من هذا القرار الفئات التالية:-

الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة

الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة

الموظفون في وزارة المياه والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.



الموافقة على إعطاء موظفي الحكومة يوم عمل من المنزل



وكشف رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه، عن الموافقة على إعطاء موظفي الحكومة والمرافق الخدمية يوم عمل من المنزل، وذلك بداية من يوم 6 أغسطس المقبل على أن يكون ذلك اليوم هو يوم الأحد من كل أسبوع.

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