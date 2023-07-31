على ضفاف النيل.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

أعلنت الصفقة الرسمية للنادي الأهلي عن الصفقة الجديدة للنادي خلال الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر الفيس بوك مقطع فيديو ل رضا سليم علي ضفاف النيل :" وعلقت قائلا :" من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة ♥️

رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن🦅".



يخضع المغربي رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي ، للكشف الطبي اليوم بأحد مستشفيات الدقي تمهيداً للإعلان الرسمي عن ضمه للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ليكون ثاني التدعيمات الحمراء بعد إمام عاشور الذي تم الحصول علي خدماته قادماً من ميتلاند الدنماركي.

ونجح الأهلي في التوصل إلى إتفاق نهائي مع الجيش الملكي المغربي علي ضم رضا سليم مقابل 2.1 مليون دولار يتم دفعها على قسطين بحيث سيتم تحويل 1.1 مليون دولار عقب إجتياز اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود رسمياً ومليون دولار بعد 4 شهور من الآن.