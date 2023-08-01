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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب جماعية لأسواق الخليج .. والمؤشرات المصرية تسجل خسائر طفيفة خلال يوليو

البورصات العربية
البورصات العربية

نشرت وكالة أنباء “سي إن بي سي عربية”، تقريرا حول أداء البورصات العربية خلال شهر يوليو 2023، والمنقضي الأمس الإثنين. 

حيث أظهر التقرير، مكاسب شهرية جماعية لأسواق الخليج بدعم من نتائج البنوك وأسعار النفط ، والمؤشرات المصرية تسجل خسائر طفيفة في يوليو.

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السوق السعودي 

تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.8% في جلسة الإثنين منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي وسط سيولة بلغت نحو 5.9 مليار ريال.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من هبوط سهم stc بأكثر من 4% إلى أدنى مستوياته  في شهرين على الرغم من إعلان المجموعة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 6% في الربع الثاني وتوصيتها بتوزيع أرباح بواقع 0.4 ريالاً للسهم عن هذه الفترة.
كما انخفض سهم البنك الأهلي بنحو 2.9% مسجلاً أكبر خسارة يومية في أكثر من 4 أشهر على الرغم من إعلانه الأسبوع الماضي عن نتائج إيجابية لفترة الربع الثاني 2023.

بالمقابل، ارتفع سهم أرامكو بنحو 0.3% بدعم من المكاسب التي تحققها أسعار النفط وارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات 85 دولاراً للبرميل.

وكانت هيئة الإحصاء قد أعلنت اليوم الإثنين عن تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.1% بضغط من انخفاض الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر السعودي بنحو 2% في يوليو مسجلاً ثاني مكاسب شهرية على التوالي .

بورصة مصر 

أغلقت المؤشرات المصرية على ارتفاعات طفيفة في جلسة الإثنين وسط سيولة بلغت نحو 2.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.2% مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بدعم من ارتفاع سهم أي فاينانس بنحو 1.6% مسجلاً أعلى إغلاق له في 6 أسابيع بالإضافة إلى ارتفاع سهم أبو قير للأسمدة بنحو 0.4%.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.4% مسجلاً أعلى إغلاق له في 3 أسابيع ليغلق عند مستويات 3530 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 81 و40 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للأجانب بقيمة 121 مليون جنيه.

وعلى مدار الشهر، تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.4% في يوليو بعد ارتفاعه بنحو 1% في يونيو، كما تراجع المؤشر السبعيني بنحو 0.1% في يوليو بعد 3 أشهر متتالية من المكاسب.

الأسواق الخليجية الأخرى  

واصل مؤشر بورصة قطر اتجاهه الصاعد في جلسة الإثنين ليرتفع بنحو 0.1% مسجلاً مكاسباً للجلسة 14 على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في 6 أشهر بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنحو 0.5% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين.
وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر القطري بنحو 8.8% في يوليو محققاً أعلى مكاسب شهرية في عام كامل .

في حين تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في جلسة الإثنين بضغط من انخفاض سهمي الوطني وأرزان بنسبة 0.6% و2% على التوالي، وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر الأول بنحو 3.2% في يوليو محققاً مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.3% في جلسة الإثنين محققاً أعلى إغلاق له في 3 أشهر بدعم من ارتفاع سهم أبوظبي الأول بأكثر من 1%، وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر بنحو 2.5% في يوليو محققاً مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.55% في جلسة الإثنين مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أغسطس 2015 بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.6% و2.4% على التوالي.
وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر بأكثر من 7% في يوليو محققاً أعلى مكاسب شهرية في 20 شهراً.

البورصات العربية أسواق الخليج نتائج البنوك اسعار النفط لمؤشرات المصرية

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