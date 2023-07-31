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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد ناري من منة شلبي على الشامتين في وفاة ابن حسن يوسف

منة شلبى
منة شلبى

نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهاجم فيها الشامتين فى وفاة ابن الفنان حسن يوسف.

وقالت منة شلبى : ارجو ان لا نشمت في مصائب احد لانها كلها ابتلاء و اقدار من الله  .. انا لله و انا اليه راجعون اتوجه بكامل الحزن و الاسي للفنان حسن يوسف و الفنانه شمس البارودي و الاسره الكريمه بخالص التعازي و اوهبهم الله الصبر و السلوان و اعانهم الله علي مصابهم.  

واضوافت منة شلبى : اللهم احتسبه عندك شهيدا في الجنه انشا الله .. ارجو قراءه الفاتحه و بالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبه يقولها و اللي عنده كلمه خبيثه فهي تدل علي قلبه و فكره فقط.

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حسن يوسف

توفي عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن، فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه، وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

ابن الفنان حسن يوسف الفنان حسن يوسف الفنانة شمس البارودي الفنانة منة شلبي حسن يوسف

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