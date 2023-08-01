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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الزمالك| شبانة: أوسوريو «بيتمنظر علينا» عندما يواجه فرقا أقل منه

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يفرض طريقته الفنية أمام الفرق الأقل منه في المستوى، مشيرا إلى أن الشباب السعودي رابع الدوري هناك في الموسم الماضي، ويلعب كرة قدم جيدة، ولم تفلح طريقة مدرب الزمالك في مواجهته.

وأضاف شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "الزمالك خيب آمال جماهيره، ولم يستفد من الدفعة المعنوية التي حصل عليها في لقاء الاتحاد المنستيري، وأوسوريو مُصِرّ على طريقته، والذي لا يجيد فيها الفريق؛ عندما يواجه أندية قوية وأفضل منه، والزمالك لو يلعب بطريقته 4-3-3؛ كان سيحقق الفوز، وهناك لاعبين فقدت قوتها بسبب تغيير مراكزها مثل أحمد فتوح".

وواصل حديثه: "البعض كان يرشح الزمالك للوصول بعيدا في البطولة العربية بعد المباراة الأولى وتفوقه على المنيستري، وظهر الفريق في حالة توتر شديدة، وهناك عصبية واضحة على اللاعبين بعد احتساب ركلة الجزاء، ولم يتم التعامل بالشكل الأمثل من جانب اللاعبين، خصوصا شيكابالا".

وواصل: "أوسوريو لم يستطع فرض شخصيته في الملعب، ولم يتعامل مع فريق الشباب الذي كان منظمًا، ويجيد نقل الكرة، ولاعبوه قريبون من بعضهم، ويتحول فقط من الدفاع للهجوم، أوسوريو (بيتمنظر علينا) لما يواجه فرق أقل من الزمالك، وخسر من الأهلي بسهولة، وواجه صعوبات أمام فاركو، وفاز على فيوتشر بدوافع لاعبيه فقط".

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