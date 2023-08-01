أخبار التكنولوجيا| FBI يحذر من استغلال روبوتات الدردشة.. هدية نجاح الثانوية.. وأفضل وأقوى هواتف فلاجشيب في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من أن مقرصني الإنترنت يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل أداة ChatGPT، ويعملون على خلق تعليمات برمجية ضارة، كما يوجهون هجمات إلكترونية عديدة بشكل سريع كانت لتأخذ مجهودًا أكبر كبيرا منذ سنوات.



مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يسعى الكثيرون لشراء الهدايا للطلاب الناجحين، ومع ذلك يعد اختيار هدية مناسبة للطلاب عملية معقدة، ولكن يظل اختيار شراء هاتف ذكي هو أفضل هدية، ومع ارتفاع أسعار الهواتف، تخصص عدد من الشركات الكبرى هواتف مميزة بسعر رخيص تناسب معظم المستهلكين.



يوفر تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عددا من الميزات الخاصة بالأمان للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين مثل ميزات تسجيل الدخول مرة واحدة والمصادقة الثنائية وغيرها، ولكن يمكن لبعض المخترقين التجسس على حسابك والاطلاع على بياناتك وسرقتها.

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة أصبحت تتجه أنظار الكثير من الطلبة لشراء هواتف ذكية، ويفضل الكثيرون هواتف شاومي نظرا لما تتمع به من قدرات كبيرة في الكاميرا والشاشة وأيضا مع معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا مع بطارية كبيرة، والتي تعد خيار رائعا للشراء عند دخول الجامعة.



تعد أفضل هدية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين هي هاتف ذكي من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، حيث تتميز هذه الهواتف بأنها الأفضل على الإطلاق في كل ما تقدمه سواء من تصميمات أنيقة، وسلاسة في الأداء مع الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب، إضافة إلى أنها تمتلك أحدث وأفضل التقنيات العالمية الموجودة.



حذر عدد من الخبراء في مجال التكنولوجيا جميع الآباء من أن هناك ثغرة تسمح بتعطيل ميزة Screen Time والتي تسمح للآباء بوضع توقيت معين لتصفح أطفالهم لشاشة هواتف آيفون أو أجهزة آيباد.