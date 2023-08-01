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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الجزائر: سنكون "الصوت المخلص" لقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن

صدى البلد

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف "عقب انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستكون الصوت المخلص لقضايا وآمال وتطلعات القارة الإفريقية في هذه الهيئة الأممية المركزية".
وأشاد عطاف - في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الخامسة من لجنة التعاون المشتركة الجزائرية التنزانية، اليوم /الثلاثاء/، بالجزائر العاصمة، والتي ترأسها مناصفة مع نظيرته التنزانية سترجومينا تاكس - بجودة العلاقات بين البلدين في شقيها السياسي والدبلوماسي، منوها بآفاقها الواعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ والتي تستوجب المزيد من الجهود لضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والتكامل التي يتيحها اقتصادا البلدين.
وأضاف أن جودة العلاقات الجزائرية التنزانية تنعكس أيضاً في تطابق مواقف البلدين تجاه قضايا إفريقيا، وفي التزامهما المشترك بالمساهمة الفعلية في الدفع بأهداف الأمن والاستقرار والتنمية والاندماج في القارة.
وأكد ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لترسيخ التوافقات الاستراتيجية القائمة في مواقفهما حول ضرورة تفعيل حلول إفريقية أصيلة لمشاكل القارة مهما بلغت صعوبتها من دقة وحساسية وتعقيد، فضلا عن مواصلة التنسيق حول التطورات المسجلة في كل من النيجر وليبيا ومالي والسودان.

ف ط م

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