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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يتراجع.. استمرار انخفاض أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب،  في التعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

ويرغب عدد كبير جدا من المواطنين، معرفة أسعار الذهب في مصر والتي انخفض بها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ، والتي يبحث عنها المواطنين الراغبين في شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,449 شراء 2,461 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,245 شراء 2,256 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,143 شراء 2,153 جنيه.

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الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,837 شراء 1,845 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,429 شراء 1,435 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,225 شراء 1,230 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 76,168 شراء 76,524 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,144 شراء 17,224 جنيه.
الكيلو بيع 2,449,143 شراء 2,460,571 جنيه.
 

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، 

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