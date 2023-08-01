التقرير الشهري لـ آي صاغة: 140جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال يوليو

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6% وبقيمة 140 جنيهًا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2% بقيمة 39 دولارًا.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 140 جنيهًا خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2300 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات العام عند مستوى 1920 دولارًا، ولامست مستوى 1983 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1959 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلى تراجع أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا، لتسجل 1955 دولارًا، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب المستثمرون إلى بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1847 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1437 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17240 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1959 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1971 دولارًا.