عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبطيخة.. محمد هنيدي يحتفل بعرض فيلم مرعي البريمو

صدى البلد

احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه مرعي البريمو .

قام هنيدي بالامساك ببطيخة خلال تواجده على الريد كاربت .


وصول محمد هنيدي للعرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" .
 

وصل الفنان محمد هنيدي إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بإحدى المولات على طريق العين السخنة للاحتفال بانطلاقه في السينما.

يحتفل الفنان محمد هنيدي اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداداً لطرحه في جميع السينمات ابتداء من غد  2 أغسطس. 
 ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالتعاون مع المخرج سعيد حامد فى فيلمه الجديد مرعى البريمو. 

وقال محمد هنيدى: المخرج الكبير سعيد حامد صاحب مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية.
 صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في امستردام، شورت وفانلة وكاب، جاءنا البيان التالي، غيرها من الافلام الناجحه اللي كانت السبب في عوده الروح للسينما المصرية وفتحت طريق أمام فنانين شباب أصبحوا دلوقتي اهم نجوم الفن في الوطن العربي.

محمد هنيدي مرعى البريمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ