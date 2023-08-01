بالبطيخة.. محمد هنيدي يحتفل بعرض فيلم مرعي البريمو

احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه مرعي البريمو .

قام هنيدي بالامساك ببطيخة خلال تواجده على الريد كاربت .



وصول محمد هنيدي للعرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" .



وصل الفنان محمد هنيدي إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بإحدى المولات على طريق العين السخنة للاحتفال بانطلاقه في السينما.

يحتفل الفنان محمد هنيدي اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداداً لطرحه في جميع السينمات ابتداء من غد 2 أغسطس.

ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالتعاون مع المخرج سعيد حامد فى فيلمه الجديد مرعى البريمو.

وقال محمد هنيدى: المخرج الكبير سعيد حامد صاحب مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية.

صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في امستردام، شورت وفانلة وكاب، جاءنا البيان التالي، غيرها من الافلام الناجحه اللي كانت السبب في عوده الروح للسينما المصرية وفتحت طريق أمام فنانين شباب أصبحوا دلوقتي اهم نجوم الفن في الوطن العربي.